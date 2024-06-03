مي عمر: مبخافش من الحسد وحماتي هي أمي التانية وفي المشاكل بتقف معايا أنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

حلت النائبة صبورة السيد ضيفة في برنامج "آخر اليوم" والذي تقدمه الاعلامية سارة نخلة على شاشة قناة هي، وروت الكثير من كواليس حياتها المهنية المليئة بالإنجازات والتحديات.

وعلقت الفنانة مي عمر على علاقتها بحماتها صبورة السيد خلال مداخلة هاتفية قائلة: "علاقتي بحماتي إنها أمي التانية وملهاش علاقة بمحمد لأني باخد رأيها في حاجات كتير وهي بتهتم جدا بأعمالي وبتتفرج قبل الناس، هي بتعرف تحتوينا كلنا ولما بيبقى في مشكلة بروحلها هي بتقف معايا أنا".

وأضافت: "في صفات مشتركة بيني وبينها زي إنك تكوني كتومة متحكيش كل حاجة لأي حد، لما بيبقى في مشاكل بحكي للناس القريبة مني أوي الناس اللي بتحبني بجد وبتخاف على مصلحتي بجد، مش الناس اللي ليها مصالح أخرى، وإنك تفكري كويس أوي قبل ماتاخدي قرارات".

أما عن تعليقات الجمهور على علاقتها بالمخرج محمد سامي قالت: "مبخافش من الحسد ومبركزش خالص مع الحاجات دي، وبشوف ناس كتير مبسوطة وبتقول كلام كويس وايجابي وبيسألوا طب إزاي ده وبيشوفونا بصورة حلوة وعايزين يعملوها".

كما كشفت النائبة صبورة السيد عن أهم صفات الفنانة مي عمر كزوجة وأم قائلة: "هي بنتي ومرات الغالي وأم الغاليين هي عندها مؤهلات كتير أوي إنها تبقى أم، أحلى أحفاد وأحلى حفيدات هي غالية وحنونة ومؤدبة وتستاهل اللي هي فيه وأكتر".

وأضافت: "بقول الله خير حافظا وبنقرأ قرآن بس ليه الناس مبتحبش تشوف اتنين بيحبوا بعض، واحنا ارتبطنا بفنانين زمان السيدة فاتن حمامة وشادية ومريم فخر الدين وكنا بنحب نشوف الرومانسيات والحب بتاعهم لكن دلوقتي بنستغرب إن احنا نشوف زوجين حلوين ودول نموذج وياريت كل راجل يبقى بيهتم بمراته وهي تهتم بجوزها ويبقوا قدوة كويسة لعمار البيوت".