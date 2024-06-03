تامر حسني يتكفل بعلاج المنتج سعيد إمام وسفره إلى فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

قرر النجم تامر حسني التكفل بمصاريف علاج المنتج سعيد إمام المدير الفني لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بعد معاناة الأخير في الفترة الأخيرة وإصابته بانسداد الشريان التاج



ومن المقرر سفر يعيد إمام إلى فرنسا خلال الأيام المقبلة بعد تخليص كافة الإجراءات



ووجه المنتج سعيد إمام في تصريحات صحفية الشكر للنجم تامر حسني على مساندته ودعمه له حيث يجمع بينهم علاقة صداقة قوية من فترة كبيرة، مؤكدا أنه تواصل معه بعد علمه بتفاصيل حالته، وأبلغه عن تكفله بمصاريف علاجه.



وأجرى مؤخرا المنتج سعيد إمام المدير الفني لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عملية جراحية لتركيب دعامة في القلب، بعد أن تعرض لوعكة صحية شديدة، نقل على إثرها لأحد المستشفيات بمنطقة أكتوبر .



يذكر أن سعيد إمام حقق نجاح في الفترة الأخيرة مع كبار المطربين في مصر والوطن العربي منهم بهاء سلطان وعبدالفتاح الجريني وبوسي وغيرهم



سعيد إمام مدير روتانا في مصر الرجل الذي قدم خدمات جليلة للفن في الوطن العربي والذي يعود له الفضل في بروز نجوم غنائية من مختلف الأقطار العربية .