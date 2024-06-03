بعد 11 شهرا.. تطورات الحالة الصحية لـ إيمان البحر درويش (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت أمنية ابنة الفنان إيمان البحر درويش، تطورات حالة والدها الصحية بعد الأزمة المرضية التي كان يمر بها خلال الفترة الماضية، والتي وصلت لمدة 11 شهرا.

وقالت ابنة إيمان البحر درويش، في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، إن والدها أصبح بحالة صحية جيدة ، مؤكدة أن حالته الصحية تحسنت.

وتابعت أمنية: "والدي بدأ يتكلم ويعود لحياته الطبيعية، وماشي على علاج طبيعي حاليا".

وحول موعد عودته لعمله الفني، أضافت: "الطبيب المعالج له لم يحدد بعد موعد محدد لعودته لعمله مرة أخرى".

وكانت أمنية البحر درويش ابنة الفنان إيمان البحر درويش، قد أثارت حالة من الجدل في شهر يوليو 2023 بصورة لوالدها نشرتها عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت: "سيشهد التاريخ إن ده بقي إيمان البحر درويش".

يذكر أن، الفنان إيمان البحر درويش عانى منذ عام 2021 من نزيف في المخ، وابتعد عن الساحة الفنية، وطرح آخر ألبوم غنائي له "أذن يا بلال" منذ 19 عاما.

وقدم عام 2019 مسرحية بعنوان أغنيته الشهيرة "مكتوب لي أغنيلك"، ومن أبرز الألبومات الغنائية التي أصدرها "نفسي" ، و"شمس ودفا"، و"لحظة"، و"المسحراتي"، و"إحساس بريء"، و"انتي وأنا"، و "طير في السما" ، و"يا وأبور يا مولع" و "ولا عمرك وحشتيني" و "أنا مقبلش".