هيدي كرم تنشر فيديو من احتفالها بعيد ميلاد والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها عبر السوشيال ميديا مقطع فيديو من احتفالية عيد ميلاد والدها.

ونشرت هيدي، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وأنت طيب يا حبيب قلبي.. ربنا يخليك لينا يا بابا يا نعمة حياتنا يا سندنا وضهرنا".

وكانت هيدي كرم، أعلنت في وقت سابق عن تعرضها وعائلتها لوعكة صحية عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "الحياة مش دايماً أجازة سعيدة، الحياة فيها كتير مطبات تجارب واختبارات، الحياة رحلة مش سهلة لكن تستاهل تتعاش".

وتابعت: "في الأجازة دي بالذات كنا بنمر كـ عيلة بأزمة صحية مش سهلة في يوم هحكيلكم عليها لسبب وحيد لأن ربنا تجلى في حياتنا بمنتهى الروعة بفضل الأزمة دي، لكن برغم الأزمة الصحية حاولنا بكل قوتنا أننا نتمسك بالأمل والإيمان".

وأضافت: "مش كل اللي بتشوفوه على السوشيال ميديا بيكون هو الحقيقة، ساعات الابتسامة العريضة والنضارة الحلوة بنخبي وراهم وجع وحزن ودموع، بس برضو الحياة جميلة بكل ما فيها، ومغامرة رائعة بكل معانيها".

جدير بالذكر أن آخر أعمال هيدي كرم هو مشاركتها بـ أحداث مسلسل "الأختيار 3"، الذي عُرض بموسم دراما رمضان 2022.

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