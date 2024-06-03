أحمد العوضي يؤدي تدريبات رياضية.. والجمهور: "خسيت أوي" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شارك الفنان أحمد العوضي، متابعيه وجمهوره، مقطع فيديو بأحدث ظهور له على السوشيال ميديا بعد فترة من الغياب.

ونشر العوضي، الفيديو الذي ظهر فيه وهو يؤدي بعض التدريبات الرياضية، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أحلى مسا على كل إخواتي".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "عاش يا وحش" ، "الفورمة يا وحش" ، "أحلى مسا عليك" ، "أحلى شىء رجعتك للرياضة تاني" ، "للوهلة الأولى فكرته نيمار" ، "خسيت أوي يا عوضي عن الأول ليه" ، "عاش" ، "يا سويركي".

وكان العوضي، كشف مؤخرا حقيقة عودته لطليقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، قائلا: "أنا قولت أن أنا بحب ياسمين جدًا وهي كمان بتحبني والحقيقة اللي سائد الاحترام والود والحب".

وأضاف: "إحنا بينا كل حاجة حلوة، ومفيش بينا أي خلاف وإن شاء الله لو ربنا كاتب لنا هنرجع ولو رجعنا هنقول، ياسمين عندي حاجة كبيرة جدًا زي ما أنا عندها حاجة كبيرة وأتمنى لها كل حاجة حلوة في الدنيا".

يذكر أن، آخر أعمال أحمد العوضي مشاركته في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "حق عرب".

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