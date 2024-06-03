محمد أحمد ماهر :هرفض العمل مع والدي لو اتعرض عليا الطلب ده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

قال الفنان محمد أحمد ماهر إنه لو عرض عليه المشاركة في عمل فني مع والده الفنان الكبير أحمد ماهر، وكان به مشهد صفعه سيرفض بالطبع

وتابع خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي: من غير المقبول أن أقوم بمد يدي وضرب والدي بالقلم في عمل فني حتى لو تمثيل

وكشف أن الجمهور يحب والده ويسعد به خلال مشاركته في الأعمال التاريخية، كما يعشقه أهالي الصعيد

وأضاف: والدي الفنان أحمد ماهر كان يتمنى أن يرزقه الله ببنت لأن لديه ولدين، وكنت وأنا صغير أذهب معه إلى المسرح وأشاهده، وهو أب حنون جدا وصاحب شخصية قوية

واستكمل: والدي كان بيهزر معايا وأنا طفل كأننا اتنين رجالة، وكان يتمنى وأنا ابنه الكبير إنه يشوفني في أفضل حال، وعشان كده كان بيعاقبني لو اخطأت وكان في كرباج سوداني في البيت، واتحملت المسئولية من صغري وبدين بالفضل لوالدي

بينما عقب الفنان أحمد ماهر أنا لدي مجموعة من الكرابيج السوداني بأطوال مختلفة وكنت أشتريها من أجل التمثيل والأدوار التي أقدمها لو احتاج الأمر، وعندما يحدث خطأ في المنزل فأسرع شيء أحضر الكرباج، ووالدي كان صاحب تجربة قوية في التربية لي وتأثرت به وهو يربي رجال