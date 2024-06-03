تطورات جديدة بشأن قضية حليمة بولند وحبسها

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف برنامج et بالعربي، عن تطورات جديدة بشأن قضية الفنانة والإعلامية الكويتية حليمة بولند.

وذكر البرنامج، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، عن صدور قرار بإخلاء سبيل حليمة بولند بعد تنازل الشاكي عن الدعوى، وتنازل حليمة عن شكواها ضده، وأنه من المتوقع خروجها من السجن اليوم.

وقررت محكمة كويتية، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل حليمة بولند بعد نحو شهر من سجنها تنفيذًا لحكم قضائي أدانها بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

وقالت وسائل إعلام كويتية، إن أول جلسة لبولند أمام محكمة الاستئناف، شهدت تنازل طرفي القضية؛ ليصدر قرار بإخلاء سبيلها.

وكانت محكمة الجنايات، قد قضت في وقت سابق بحبس "بولند" مع خصمها في القضية، سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار.

وقالت محامية بولند، مريم البحر، في وقت سابق، إن موكلتها كانت على علاقة وثيقة بالرجل الذي ادعى عليها في القضية، وكانا في طريقهما للارتباط رسميا عبر الزواج، قبل أن يفاجئها بتغيير كبير في موقفه الذي انتهى عند القضاء الذي حكم بدوره عليهما بالسجن.

فيما رد محامي خصم بولند، بأن القضية تتعلق بإرسال النجمة الكويتية من هاتفها الشخصي وعلى تطبيق "واتس أب" لموكله مقاطع "صور ومقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة تضمنت التحريض على الفسق والفجور" على حد وصفه.