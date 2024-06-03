احتفال جميلة عوض بعقد قرانها… والمفاجأة في هويّة العريس

احتفلت الممثلة المصرية، جميلة عوض، بعقد قرانها على المونتير أحمد حافظ ضمن أجواء عائلية وبحضور ١٥ شخصًا فقط. ومن المُقرر أن تحتفل جميلة بزفافها يوم الخميس القادم بحضور عائلتها واصدقائها، فهي تنتمي لعائلة فنية مهمّة فوالدها هو المخرج السينمائي عادل عوض ووالدتها هى الفنانة راندا وجدها الفنان محمد عوض. لفتت جميلة الأنظار من خلال مشاركتها بسلسلة طويلة من الأعمال السينمائية والدرامية منها “تحت السيطرة”، “حرب أهلية” فيلم “المحكمة” وغيرها الكثير. تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا أما المونتير أحمد حافظ استطاع أن يحقق عدة نجاحات مؤخراً فى الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية، من أبرزها فيلم “كيرة والجن”، مسلسل “تحت الوصاية”، فيلم “فوي فوي فوي”، مسلسل “هجمة مرتدة” وغيرها من الأأعمال.

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