أحمد بدير رئيسًا شرفيًا بمهرجان همسة للاداب والفنون في نسخته الـ 12

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون عن اختيار الفنان القدير أحمد بدير رئيسًا شرفيًا للنسخة الــ 12، والتي تحمل اسم الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة.

وكشفت اللجنة عن تكريم الفنان أحمد بدير، إذ مقرر أن يحصد جائزة الإبداع والتميز عن دوره بمسلسل “جودر”، الدي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2024.



كما أعلنت اللجنة العليا لمهرجان همسة الدولى للأدب و الفنون، عن استفتاء مهرجان همسة لنسخته الــ 12، وتصويت النقاد لأفضل الأعمال الدراما الرمضانية، كما مقرر أن يتم تكريم الفنانة وفاء عامر، الفنان محمد على رزق، الفنان إياد نصار، أحمد بدير .



تقام النسخة الـ 12 من مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون، يوم 6 من سبتمبر المقبل بمتحف الحضارة.

آخر أعمال أحمد بدير

كانت آخر أعمال أحمد بدير، مسلسل “جودر”، والدي عرض صمن الماراثون الرمضاني الماضي 2024، وحقق نجاحًا كبيرًا وقتها، وحصد إشادات واسعة من قبل الجمهور والنقاد.

مسلسل جودر، يتنمي إلى الأعمال الفانتازيا الأسطورية التي تتفرد من نوعها، ويعد العمل بين أضخم وأكبر المسلسلات إنتاجًا خلال هذا الموسم، وذلك خلال ما ظهر في البرومو الخاص به والذي يعكس ضخامة الديكور والملابس، والخدع البصرية وفنون الجرافيك المستخدمة فيه.

أحداث «جودر»، مأخودة من رواية ألف ليلة وليلة، حول الصياد «جودر بن عمر المصري»، والذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال، وتسيطر على جودر قوة شريرة من طفولته بتحاول تسيطر عليه علشان تفتح كهف الحكيم للحصول على الكنوز، بينما يقع جودر في العديد من الصراعات من أشقاءه.