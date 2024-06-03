11 معلومة عن جميلة عوض أحدث عروس بالوسط الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحتفل الفنانة جميلة عوض، اليوم الإثنين، بعقد قرانها على المونتير أحمد حافظ، والذي يقام في جو عائلي يجمع أسرتي العروسين وعدد من الأصدقاء والمقربين، وتحتفل بزفافها يوم الخميس المقبل بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ونستعرض لكم معلومات عن جميلة عوض أحدث عروس بالوسط الفني في السطور التالية:

- عمرها 33 عاما.

- من مواليد 6 أبريل 1991.

- والدها هو المخرج السينمائي عادل عوض.

- والدتها هى الفنانة راندا ونسخة طبق الأصل منها بشكلها.

- جدها هو الفنان محمد عوض.

- لديها في رصيدها الفني 15 عملا فنيا.

- عرفها الجمهور بدورها في مسلسل "تحت السيطرة" بطولة الفنانة نيللي كريم، والذي عرض عام 2015.

- شاركت في مسلسلات "تحت السيطرة" و "إيما وسيما" و "جريمة شغف" و "لا تطفي الشمس" و "إلا أنا" و "حرب أهلية" و"لانش بوكس".

- شاركت في أفلام "هيبتا" و "من 30 سنة" و "لف ودوران" و "الضيف" و "سبع البرمبة" و "عروستي" و "بنات ثانوي" و "المحكمة".

- تعاونت مع خطيبها المونتير أحمد حافظ في أعمال فيلم "الضيف" و "هيبتا: المحاضرة الأخيرة"، ومسلسل " لا تطفئ الشمس"

- خاضت دراما رمضان 2024 بمسلسل "لانش بوكس"بطولة الفنانة غادة عادل.