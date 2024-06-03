فن ومشاهير

آخرهن جميلة عوض.. جميلات الفن في قفص الزوجية والخطوبة - صور

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تحتفل الفنانة جميلة عوض، اليوم الإثنين، بعقد قرانها على المونتير أحمد حافظ.

الفنانة الشابة تحتفل بزفافها يوم الخميس المقبل، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة

وشهد الوسط الفني خلال الفترة الماضية احتفال عدد من الفنانات بالزفاف والخطوبة، أبرزهن:

ياسمين رئيس

منذ أيام احتفلت الفنانة ياسمين رئيس بزفافها على رجل الأعمال أحمد عبدالعزيز، وحضر حفل الزفاف عدد من نجوم الفن

سلمى أبو ضيف

أعلنت الفنانة سلمى أبو ضيف الشهر الماضي، خطوبتها على رجل الأعمال إدريس عبدالعزيز، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع إنستجرام

دعاء رجب

الفنانة دعاء رجب احتفلت الشهر الماضي بخطوبتها على مدير الإنتاج محمود العراقي، في حفل اقتصر على حضور أسرتيهما

ريم سامي

الشهر الماضي احتفلت الفنانة ريم سامي بزفافها على رجل الأعمال محمد المغازي بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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