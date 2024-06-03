شكرا لقرائتكم خبر عن أديل تسب أحد جماهيرها لانتقاده شعار المثليين بعد تهديدها بالقتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وبخت المطربة البريطانية الشهيرة أديل، احد جماهيرها في حفلتها أمس في ولاية لاس فيجاس الأمريكية، بعد انتقاده لعلم وشعار المثليية واصفاً إياهم بالمقرفين، لترد عليه في الميكروفون قائلة "هل أنت غبي؟".

وفقًا للفيديو الذي حصلت عليه سكاي نيوز ونشرته صحيفة فاريتي، ردت المغنية الحائزة على جائزة جرامي قائلة: "هل أتيت إلى حفلتى اللعينة وقلت فقط أن المثليية مقرفة؟ هل أنت غبي سخيف؟ لا تكن سخيفًا جدًا، إذا لم يكن لديك أي شيء لطيف لتقوله، فاصمت، حسنًا؟".

ومن المعروف أن المطربة البريطانية تتحدث علنًا خلال حفلاتها فسبق ووأوقفت عرضًا لها لتوبيخ الأمن بسبب إزعاج أحد معجبيها، وفي الشهر السابق أخذت دقيقة للتحدث حول ظاهرة قيام الأشخاص برمي الأشياء على الفنانين اثناء وقوفهم على المسرح، وقالت حينها بكل حزم :"الناس يرمون الأشياء على المسرح، هل رأيتهم؟ قالت، "أنا أتحداك، تجرأ وأرمي شيء عليّ وسأقتلك".

ومن المقرر ان تستمر جولة النجمة البريطانية "Weekends With Adele" حتى نوفمبر بعد تمديده عدة مرات، كما أعلن سابقاً عن أضافة 10 عروض منفردة في ميونيخ، ألمانيا، والتي ستقام في أغسطس.

صدر ألبوم أديل الأخير "30" عام 2021 وتم ترشيحه لجائزة ألبوم العام وأفضل ألبوم صوتي بوب في حفل توزيع جوائز جرامي لعام 2023، وتم ترشيح أغنيتها الرئيسية "Easy on Me" لجائزة تسجيل العام وأغنية العام وأفضل فيديو موسيقي، وحصلت على جائزة الأداء الفردي لموسيقى البوب.