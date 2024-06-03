شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Kung Fu Panda 4 يحقق 539 مليون دولار عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Kung Fu Panda 4 إلى 539 مليونًا و271 ألف دولار، منذ طرحه يوم 8 مارس الماضى فى دور العرض حول العالم، العمل من إنتاج Universal Pictures، ووصلت مدته إلى ساعة و34 دقيقة.

وانقسمت الإيرادات بين 193 مليونًا و 535 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و 345 مليونًا و736 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

وكان أول فيلم "Kung Fu Panda" هو الأكثر ربحًا لـ DreamWorks، حيث حقق 631 مليون دولار فى شباك التذاكر العالمى، وبلغ إجمالى أرباح الأفلام 1.8 مليار دولار، وأنتجت الشركة امتيازًا يتضمن العديد من العروض التليفزيونية المتحركة الخاصة وثلاثة مسلسلات، بما فى ذلك "The Dragon Knight"، الذى عرض موسمه الأول على Netflix الشهر الماضى.

الفيلم من إخراج مايك ميتشيل وستيفن ستين وبطولة جاك بلاك وفيولا ديفيس وداستين هوفمان وبراين كرانستون وجيمس هونغ و أوكوافينا.

وكان عرض فيلم "Kung Fu Panda 3" فى عام 2016 وهو العمل الذى تدور أحداثه مع ظهور والد الباندا "بو" فجأة بعد غياب طويل، حيث ينطلق الثنائى بعد لم الشمل فى رحلة إلى جنة الباندا السرية، حيث يلتقيان بالمزيد من شخصيات الباندا المرحة، لكن عندما يبدأ الشرير ذو القوى الخارقة "كاى" فى اجتياح "الصين" متغلبًا على كل معلمى الكونغ فو، يجب على "بو" القيام بالمستحيل، وهو تدريب قرية مليئة بأقرانه محبى المرح الذين لا يتمتعون بالرشاقة ليشكلوا فريق الكونغ فو الوحيد الذى يتكون من الباندا.

فيلم "Kung Fu Panda 3" إخراج جينيفير يى نيلسون، وكتابة جوناثان ايبل وجلين بيرجير، وبطولة جاك بلاك وأنجلينا جولى وكيت هدسون، وهو الجزء الثالث من الفيلم الذى حفل نفس الاسم وطرح فى 2008، وروى قصة باندا يعمل مع أبيه كطباخ للمكرونة، وهو مهووس بفن الكونج فو ويحلم دائماً بمقابلة أبطاله "الخمسة الغاضبون".