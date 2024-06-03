شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة "قصر الباشا" تحتفل ببدء تصوير أول مشاهد الفيلم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت أسرة فيلم قصر الباشا بانطلاق تصوير أول مشاهد العمل، وذلك بعد فترة من التحضيرات والتعاقد مع الفنانين المشاركين فى البطولة، وتواجد فى اليوم الأول من التصوير معظم الفنانين المشاركين فى البطولة.

فيلم قصر الباشا بطولة أحمد حاتم، حسين فهمي، صدقي صخر، محمد القس، مايان السيد، نبيل عيسى، أحمد فهيم، حمزة العيلي، نانسي صلاح، محمد مرزبان والسعودية سمية رضا، الفنان وهيثم زيدان والفيلم تاليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.

ويعود الفنانين أحمد حاتم وحسين فهمى للتعاون مجدداً في السينما خلال فيلم قصر الباشا بعد 12 عاماً من تقديمهما فيلم لمح البصر الذى تم عرضه عام 2012 من تأليف نبيل شعيب وإخراج يوسف هشام على وشارك في بطولته منى هلا، هيثم سعيد، هبة عبد العزيز، مجدى بدر، ميسرة، صبرى عبد المنعم وعدد آخر من الفنانين.

أما المخرج محمد بكير فيعود بالفيلم إلى السينما بعد غياب 3 سنوات منذ تقديمه فيلم عروستى مع أحمد حاتم أيضاً عام 2021، وشارك في بطولة الفيلم جميلة عوض، صابرين، محمود البزاوى، زينب غريب، أسماء جلال، ندا أكرم، هند عبد الحليم، مروان يونس، بسنت النبراوى والفيلم من تأليف مصطفى البربرى.



أسرة فيلم قصر الباشا



اسرة فيلم قصر الباشا تحتفل ببدء التصوير



فيلم قصر الباشا



بدء تصوير فيلم قصر الباشا



اسرة فيلم قصر الباشا تحتفل ببدء التصوير