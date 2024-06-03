شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم نبيل يطرح أحدث أغانيه "زي زمان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب هيثم نبيل أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "زى زمان" من ألحانه وكلمات سارة سعيد وتوزيع عادل حقى، وتقول كلمات الاغنية:

أنا عارف مفيش فرصة اشوفك تاني زي زمان

أنا عايش حياة ناقصة بشوف الدنيا لون بهتان

ده لو كان عمرنا بيرجع هعيده عشان أعيشهولك

كلام أنا نفسى أقولهولك ده لو يجمع مابيننا مكان

مكمل ناس بتحتاج لي وبحتاج لك يا أغلى الناس

وبكتب في الغياب عنك غيابك موت الاحساس

لانا بنساكي ولا بقدر أشوفك ماضي عدى خلاص

بقيت عايش ومش عايز أقابل ناس ينسوني

ولما يجيبوا يوم سيرتك تبان اوجاعي في عيوني

وحشتيني يا أغلى الناس وجودك كان بيحييني

ودايما حاجة ناقصاني ويوم بيجيب وراه التاني

كإنك عايشة جوايا معايا وعني مابعدتيش

ومهما البعد بيننا يطول ولا حاجة تنسيني

مغيرش الفراق قلبي ولا حتي السنين قادرين

يسموا اللي احنا فيه ذكرى برغم ان احنا متفارقين

تغمض عيني أشوف صورتك تفتح قلبي يناديلك

ده لو دائي الوحيد انتي أنا راضي اعيش بيه سنين

وطرح مؤخرا المطرب هيثم نبيل، كليب أغنيته الجديدة "مش فارقلي" وهي ثالث أغاني ألبومه الجديد "زي زمان" عبر يوتيوب، من كلمات كريم سامي وهيثم نبيل، ألحان هيثم نبيل، توزيع وماستر زووم وصولوهات محمود شاهي.



وتقول مطلع كلمات الأغنية: "مش فارقلي مين شايفني ايه.. انا مش فارقلي ايه يقول طبعي راضي بيه، وقلبي ماشي بالأصول حبه حابين طبعي وحابب حُب الحبه دول، حبه يقولوا سكه بتكه بلغي الصوت وأقول، مش لازمني الناس بحالها تشوفني بجناحات م الصحاب اتنين كفايه يبنوا الذكريات، واللي حب قلبي واللي قلبي حبه موت تكفي عينه شايفه فيه اجمل الحاجات".



من ناحية أخرى، يخوض المطرب والملحن هيثم نبيل أولى تجاربه في عالم التأليف السينمائى، حيث يدخل عالم السينما بقصة وسيناريو وحوار فيلم "عيسى" من إخراج رؤوف عبد العزيز وبطولة الفنان خالد الصاوى ومينا مسعود وإسلام حافظ ورنا رئيس ونانسي صلاح ومحمود حجازى وسامي مغاوري والطفل أحمد من ذوي الهمم وآخرين، وينتمى إلى طبيعة أعمال الساسبنس الاجتماعى.

