رغم حرب الجنوب.. عودة مهرجان "إهدنيات" الغنائي في لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - برغم آلام الحرب ومخاوفها على حدود لبنان الجنوبية ، بين المحتل الإسرائيلي و"حزب الله" على خلفية الحرب في قطاع غزة، تنطلق فعاليات مهرجان إهدنيات الغنائي نسبة إلى مدينة “إهدن” في شمال لبنان، الذي يضم نخبة من نجوم الغناء العربي والعالمي.

رئيسة مهرجان إهدنيات: الفن سيجعل لبنان حية

صرحت رئيسة المهرجان ريما فرنجية انها استمدت انطلاق المهرجان رغم ظروف الحرب من إرادة الحياة لدى اللبنانيين، وأضافت قائلة "قلبُنا وعقلُنا مع غزة وطبعاً مع أهلنا في جنوب لبنان. ولكن بعدما فكّرنا كثيراً، وجدنا أن التضحيات كلّها التي يشهدها الجنوب هي لكي يبقى لبنان حيّاً ومُنتجاً"

تأثير حرب الجنوب على مهرجان إهدنيات الغنائي 2024

وعن تأثير الحرب في الجنوب على فعاليات المهرجان، قالت ريما:"إن إهدن بعيدة جغرافياً عما يحدث في الجنوب، ولكن قريبة وجدانياً، فستكون قادرة على أن تكون فَسحة دعم لأصحاب المصالح الصغيرة المتأثرين بالأزمة الاقتصادية، وأن تقدّم تجربة فنية وثقافية فريدة لأهل المنطقة وللسيّاح الذين قرّروا رغم كلّ الظروف، زيارة لبنان، ولن يقتصر المهرجان على الربح المادي والتجاري فقط، ولكن سيخصص ريع حفلاته لدعم قضايا إنسانية.

وطبيعة إهدن الجغرافية الآسرة والجذابة التي تعلو عن سطح البحر والبيوت الحجرية التي تشتهر بها فهي عامل جذب مهم، سيوفر فرص عمل موسمية للشباب والشابات، ويدعم القطاعات المختلفة في المنطقة.

وتغلُب الأعمال اللبنانية على الدورة الحالية، وفضّلت لجنة المهرجان الذي استضاف سابقاً نجوماً عالميين على غرار جلوريا جاينر وخوليو إيغليسياس وإنريكي إيجليسياس وديميس روسوس وميشال ساردو وكلود بارزوتي وإرفيه فيّار وكاظم الساهر وزياد الرحباني وفرقة «موسكو باليه»، ألا تخاطر هذه السنة «باستقدام فنانين أجانب، لأن أي تطوّر في الوضع قد يحول دون تمكنهم من الحضور إلى لبنان ويؤدي تالياً إلى إلغاء حفلاتهم» وفق فرنجية.

برنامج مهرجان إهدنيات الدولي

يعود « مهرجان إهدنيات الدولي » في دورته الـ 20 برنامج فني متكامل في الفترة مابين 18 - 28 يوليو القادم.

‎الافتتاح بعنوان « رحبانيات » في ١٨ يوليو ليلة تكريم للعملاق إلياس الرحباني من إنتاج إهدنيات، بقيادة غسان الرحباني وفرقته السمفونية. ترافقه على الشاشات مقاطع سينمائية تجسد الأغاني التي سيتم غنائها وعزفها بالإضافة الى لوحات راقصة ترافق بعض الاغاني على المسرح.

‎النجمة عبير نعمة ولأول مرّة في إهدنيات في ٢٠ تموز

“Merry Cream”

‎مسرحية كوميدية-رومانسية بعنوان « ميري كريم » تتناول موضوع إجتماعي-ثقافي في ٢١ تموز

‎النجم ناصيف زيتون وللسنة الثانية في إهدنيات في ٢٥ يوليو، والختام مع المطربة ميادة الحناوي في ٢٧يوليو

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وسيحيي الفنان السوري ناصيف زيتون حفلين في 25 و26 يوليو المقبل، فيما تقدّم مواطنته المطربة ميّادة الحنّاوي حفلاً في 27 يوليو. ويُختتم المهرجان بحفل يحييه منسّق موسيقي في 28 من الشهر نفسه.