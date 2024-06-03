بمشاركة حسين فهمي.. الاحتفال ببدء تصوير فيلم "قصر الباشا" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفلت أسرة فيلم قصر الباشا ببدء تصوير العمل السينمائي، بحضور الأبطال وأبرزهم النجم حسين فهمي، ونجوم الفن، أحمد حاتم، صدقي صخر، نانسي صلاح، مايان السيد، وغيرهم.

وشاركت الإعلامية آلاء لاشين، صورًا تذكارية من الحفل، عبر حسابها على موقع "انستجرام"، وكتبت: "احتفالية أول يوم تصوير فيلم قصر الباشا".

وتفاعلت النجمة غادة عبدالرازق مع الصور، ووجهت التهنئة لأبطال العمل الفني: "مبروك حبيبتي"، بينما علقت الفنانة نسرين أمين: "مبروك يا قلبي"، وكتبت الإعلامية مريم صبري: "مبروك يا لولو".

فيلم قصر الباشا يضم كوكبة من نجوم الفن وهم: أحمد حاتم، حسين فهمي، صدقي صخر، محمد القس، مايان السيد، نبيل عيسى، أحمد فهيم، حمزة العيلي، نانسي صلاح، محمد مرزبان والسعودية سمية رضا، الفنان وهيثم زيدان، من تاليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.

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