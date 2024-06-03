بالصور.. إلهام شاهين توجه رسالة تهنئة لشقيقتها لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة إلهام شاهين، بتخرج ابن شقيقتها إيناس شاهين من المدرسة وبدء مرحلة دراسية بالجامعة.

ووجهت إلهام شاهين، التهنئة لشقيقتها، عبر حسابها على موقع "انستجرام"، وكتبت: "مبروك لأختي الجميلة إيناس شاهين فرحتها بتخرج إبنها عادل صفى الدين، مبروك لأجمل عائلتين، عائلة شاهين في مصر، وعائلة صفي الدين بلبنان، ربنا يفرحنا دايما بنجاح كل أبناء العائلتين في حياتهم، يارب مستقبل مشرق لهم جميعًا".

وكانت آخر أعمال إلهام شاهين الفنية مسلسل "الفريدو"، المأخوذ عن رواية 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود، وحقق وقت عرضًه نجاحًا كبيرًا.

يذكر أن الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد الفني الأمير أباظة، كرمت عددا من نجوم الفن بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيسها، أبرزهم النجمة إلهام شاهين، الراحل نور الشريف، الفنان الراحل محمود ياسين، الفنان الراحل عزت العلايلي، والفنانة الراحلة نادية لطفي، الفنان الراحل صلاح السعدني، وغيرهم.

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