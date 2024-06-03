قبل عقد قرانه على جميلة عوض.. 9 معلومات عن المونتير أحمد حافظ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تحتفل اليوم الفنانة جميلة عوض بعقد قرانها على المونتير الشهير أحمد حافظ، في حفل عائلي يحضره عدد من أفراد أسرة العروس والعريس، إلى جانب عدد من الأصدقاء المُقربين من داخل الوسط الفني.

من هو المونتير أحمد حافظ؟

- مونتير مصري ولد عام 1982، وصاحب مسيرة فنية حافلة بالأعمال والجوائز.

- تضم قائمة أعماله 50 فيلما ومسلسلا.

- من أشهر المسلسلات التي قام بعمل المونتاج لها "ما وراء الطبيعة" والذي عُرض على منصة نتفليكس.

- من أعماله أيضا مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" بطولة آسر ياسين ومنة شلبي، ومسلسل السيدة الأولى، مسلسل طريقي.

- من أشهر أفلامه: العارف، كيرة والجن، أميرة، الفيل الأزرق 1، الفيل الأزرق 2، تراب الماس، سكر مر، هيبتا: المحاضرة الأخيرة، الأصليين، على جثتي، الشبح، المصلحة.

- تعاون مع عدد كبير من كبار المخرجين، بينهم: مروان حامد، محمد دياب، عمرو سلامة، هاني خليفة، هادي الباجوري، ساندرا نشأت، أحمد علاء الديب.

- أخر أعماله الفيلم الأردني "إن شاء الله ولد" إخراج أمجد الرشيد.

- كما شارك في رمضان 2023 بمسلسل تحت الوصاية بطولة النجمة منى زكي، إخراج محمد شاكر خضير.

- كان فيلمه القصير 60 جنيه مع المخرج عمرو سلامة، فيلم افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي.