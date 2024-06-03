نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة صيفية من المالديف والجمهور يعلق.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة نسرين طافش، على مشاركة متابعيها صورا جديدة من عطلتها الصيفية بالمالديف عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام".

ونشرت "نشرين" مجموعة من الصور أثناء قضاء إجازة الصيف في جزر المالديف، وكتبت: "يبدو أن الطبيعة تحاول دائمًا التحدث إلينا كما لو كان لديها سر عظيم لتخبره".

وتفاعل رواد موقع "انستجرام" من إطلالة نسرين طافش، وجاءت التعليقات كالتالي: "ربي يسعدك يا عسل"، "في حُسنك البدر اكتمل"، الله يسعدلي هالطلة البهية"، "قمر وملكة جميلة"، "الطبيعي يكسب.. الطبيعي ما في أحلى منه".

جدير بالذكر أن نسرين طافش طُرح لها مؤخرًا في دور العرض السينمائي فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم.

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