شكرا لقرائتكم خبر عن أغنيتان جديدتان في كل جولة لـ تايلور سويفت Eras Tour.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة العالمية تايلور سويفت منذ فترة عن مفاجأة لجماهيرها في كل حفلة لها ضمن جولتها Eras Tour التي انطلفت في اليابان 7 فبراير الماضي اليابان في 7 فبراير وتستمر في أستراليا وسنغافورة وأوروبا في الأشهر المقبلة.

ومن المقرر ان تشهد حفلات النجمة الحائزة على الجرامي عدة مرات، ارتفاعاً في الحضور خلال الفترة المقبلة بعد ان شهدت الاغان الجديدة التي سبق وكشفت عنها في حفلاتها السابقة رواجاً كبيراً بين جماهيرها.

وبدأت سويفت جولتها في جلينديل بولاية أريزونا في شهر مارس بأغنية "Mirrorball" من ألبوم "Folklore" و"Tim McGraw" من ألبومها الأول الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا عام 2006، وقامت سويفت بجولتها Eras Tour حول العالم، بدءًا من اليابان في 7 فبراير وتستمر في أستراليا وسنغافورة وأوروبا في الأشهر المقبلة.

وسبق وفازت سويفت بجائزة أفضل ألبوم بوب صوتي في حفل توزيع جوائز جرامي عن ألبومها "Midnights"، وأعلنت عن إصدار ألبوم جديد في 19 أبريل بعنوان " The Tortured Poets Department".