شكرا لقرائتكم خبر عن روبى وصلاح عبد الله ومصطفى بسيط في كواليس فيلم عصابة المكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان مصطفى بسيط من تصوير دوره فى فيلم "عصابة المكس"، والذي تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا حول المكس زعيم العصابة أحمد فهمي، ويلعب مصطفى بسيط دور زناتي، وننشر صورا مع أبطال الفيلم، منهم السقا وروبى وصلاح عبد الله ومحمد لطفى وأوس أوس وأحمد فهيم.



مصطفى بسيط ولبلبة



مصطفى بسيط وأحمد السقا



مصطفى بسيط وأحمد فهيم



مصطفى بسيط والسقا



مصطفى بسيط وروبى وصلاح عبد الله واوس اوس

فيلم "عصابة المكس" بطولة أحمد فهمي، روبي، أوس أوس، لبلبة، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق، ويعيد أحمد فهمي في الفيلم تقديم شخصية المكسيسي والتي جسدها في فيلم "كازابلانكا" عام 2019.

فيلم عصابة المكس تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا حول "المكس" الذي اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من أختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.