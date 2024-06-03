كشف سبب عزوفه عن الزواج مجدداً.. عبد المنعم عمايري يتحدث عن علاقته بطليقته أمل عرفة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد سنوات من انفصاله عن زوجته النجمة أمل عرفة، كشف النجم عبد المنعم عمايري أسباب عزوفه عن الزواج مجدداً، مؤكداً أن العائلة هي كلمة السرّ.

وقال عمايري خلال استضافته في برنامج “كلام نواعم” على قناة mbc إنه يُسأل كثيراً عن سبب عدم زواجه بعد انفصاله عن أمل عرفة، أم ابنتيه وتفضيله الوحدة، فيجيب بأنه لا يرغب في تفريق شمل العائلة.

وأوضح أن “رواسب حبّه لأمل عرفة ربما تكون أحد العوامل القوية في مسألة عدم زواجه مجدداً”، لافتاً إلى أنه يكنّ لها الكثير من المحبة والامتنان والودّ، ولكن موضوع عودتهما الى بعض مغلق بسبب النصيب.

وتابع: “صعب، إذا لقيت واحدة مثلها بطبيعتها يمكن، بس لأنه ما في نسخة ثانية منها فهذا الموضوع صعب، الله يوفقها بحياتها نحنا كتير مرتاحين مع بعض ويومياً تلفونات مع بعض، بناخد رأي بعض بمشاكل البنات ويمكن مشاكل الشغل وناخد آراء بعض بالأدوار”.

واختتم عبد المنعم عمايري كلامه قائلاً: “أمل عرفة فنانة عظيمة وإنسانة رائعة وأم مثالية أيضاً”.