لبلبة تفشي هذا السر عن دورها في فيلم “عصابة الماكس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة لبلبة عن سر يُذاع للمرة الأولى حول كواليس مشاركتها في فيلم “عصابة الماكس” الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد فهمي ويُعرض ضمن سباق عيد الأضحى السينمائي.

وقالت لبلبة: “انتهيت أخيراً من تصوير فيلم “عصابة الماكس”، والذي من المفترض أن يُعرض في موسم عيد الأضحى، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور وقت عرضه”. وأضافت: “أنا عمري ما دخّنت السجائر لكني اضطررت لأن أتعلّمها مخصوص من أجل دوري في الفيلم، وأنا أصررت إني أظهر أمام الكاميرا وأنا أدخّن بجد، رغم أني تعبت وذهبت للطبيب”.

فيلم “عصابة الماكس” هو بطولة: أحمد فهمي، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، وعدد كبير من ضيوف الشرف، بينهم: أحمد السقا، كريم فهمي، محمد ثروت، حمدي المرغني، ومن تأليف أمجد الشرقاوي وإخراج حسام سليمان.

وتنتظر لبلبة عرض فيلم “الجواهرجي” قريباً، وهو بطولة محمد هنيدي، تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيري، ويشارك في بطولته كلٌ من: منى زكي، أحمد السعدني، الراحل أحمد حلاوة، ريم مصطفى، وتارا عماد.

وقد تعرض الفيلم لسلسلة من الأزمات، خاصة بعد وفاة أحمد حلاوة، وإلى الآن لم تعلن الشركة المنتجة موعداً نهائياً لعرضه.