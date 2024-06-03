بشرى تردّ على انتقادات ظهور الفنانات المصريات في “كان” وفيديوهات رقصها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردّت الفنانة بشرى على انتقادات عدد من النقاد والجمهور لمشاركة فنانات مصريات في “مهرجان كان السينمائي” بدورته الماضية الـ77، وظهورهن على السجادة الحمراء للمهرجان، وحديثهم عن فيديوهات الرقص الخاصة بها، والتي انتشرت أخيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت بشرى: “مهرجان كان ليس لمشاركة الأفلام فقط، بل إن هناك خطوط أزياء عالمية تختار فنانات لاستعراض مجوهراتها أو فساتينها، فيتواجدن فقط لهذا السبب، أي أنهن يكنَّ العارضات الخاصات لمنتجات هذه الشركات على السجادة الحمراء”.

وبشأن الفيديوهات الأخيرة التي ظهرت فيها وهي ترقص الباليه، أوضحت بشرى: “مستغربة من تعليقات الجمهور وإن فيديوهات رقصي تصنع حالة، وأنا طول عمري أقول أنا راقصة باليه وهذا ليس جديداً عليَّ، وقد قدّمت دور راقصة الباليه في مسلسل “أصحاب المقام الرفيع” عام 2004″.

مسلسل “طبيبة شرعية” هو آخر أعمال الفنانة بشرى، والذي تم عرضه خلال الفترة الماضية، وتدور أحداثه حول طبيبة شرعية تواجه مواقف وقضايا هي وفريق العمل الخاص بها خلال أدائهم لعملهم، وتأثير ذلك في حياتهم الشخصية.

وشارك في بطولة المسلسل عدد من الفنانين، بينهم: صلاح عبد الله ونضال الشافعي وفراس سعيد ومروة عبد المنعم، وهو من تأليف محمد الغيطي وإخراج شادي أبو شادي.