بعد إصابتها بالاختناق في حريق شقتها.. شقيق سمية الألفي يكشف تطورات حالتها الصحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرص ألفي الألفي، شقيق الفنانة الكبيرة سمية الألفي على طمأنة الجمهور على الحالة الصحية لشقيقته بعد اندلاع حريق في شقتها أتى على محتوياتها.

وقال الألفي في تصريح خاص لـ”لها”: “هي أصبحت بحال أفضل، خاصة أنها أصيبت باختناق بسبب الحريق، كما حزنت أختي كثيراً لأن الحريق التهم أجزاء كبيرة من شقتها”. وتابع: “سمية لم تكن بمفردها في الشقة، بل كان نجلها عمر معها، وهو الآخر تعرّض للاختناق ولإصابات بسيطة، ونحمد الله على سلامتهما”.

وكان حريق هائل قد شبَّ في شقة سمية الألفي، حيث تلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة بلاغاً يفيد باندلاع حريق داخل شقة الفنانة وإصابتها بالاختناق بسبب تنشّق الدخان، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وعلى الفور وصلت قوات الحماية المدنية المعزّزة بسيّارتَي إطفاء لإخماد الحريق في شقة بالدور الخامس من عقار مكوّن من سبعة طوابق مملوكة للفنانة سمية الألفي.

وكشفت سمية الألفي تفاصيل حالتها الصحية، وقالت إنها تعرضت للاختناق بسبب الحريق، ولكن حالتها لم تستوجب نقلها إلى المستشفى، مشيرةً إلى أنها تتمتع حالياً بصحة جيدة.