أمير المصري يتعرض لإصابة بالغة خلال تصوير فيلمه في هوليوود

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن أحمد المصري، والد الفنان العالمي أمير المصري، عن إصابة نجله خلال تصوير فيلمه الجديد في هوليوود Giant، والذي يجسد فيه شخصية الملاكم اليمني العالمي نسيم حميد.

وقال والد أمير عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “حادثة خلال التصوير لأمير ابني… قدّر الله وما شاء فعل… الحمد لله دعواتكم”.

وكان أمير المصري قد نشر عبر حسابه الخاص في “إنستغرام”، صورة له من كواليس تصوير الفيلم العالمي Giant، الذي يجسد خلاله دور الملاكم العالمي، البريطاني من أصل يمني نسيم حميد، والملقّب بـ”البرنس”.

وظهر أمير في الصورة على حلبة المصارعة، في كواليس التصوير مع نجم هوليوود بيرس بروسنان، الذي قدّم أفلاماً عدة من سلسلة “جيمس بوند” في فترة التسعينيات وبداية الألفينيات، وعلّق على الصورة قائلاً: “الأمير والبادي هنا… متحمّس جداً للكشف عن النظرة الأولى لفيلمنا GIANT”. وأضاف: “نعمل حالياً جاهدين لنقدّم لكم عملاً مميزاً جداً في العام المقبل إن شاء الله”.

ويسرد الفيلم قصة صعود الملاكم الأمير نسيم حميد من شوارع الطبقة العاملة في شيفيلد ليصبح بطل ملاكمة، كل ذلك في مواجهة الإسلاموفوبيا والعنصرية في الثمانينيات والتسعينيات في بريطانيا.

ويضم فيلم Giant إلى جانب أمير المصري عدداً كبيراً من النجوم، أبرزهم بيرس بروسنان، ويشارك في الإنتاج سيلفستر ستالوني، ويتم تصويره في مدينة ليدز البريطانية.