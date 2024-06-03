نسرين طافش تخرج عن صمتها وتوضح قصة الشيك بدون رصيد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أزماتها المتتالية، تحدثت النجمة نسرين طافش عن قضيتها الأخيرة المتمثلة بتحرير شيك بدون رصيد واضطرارها لدفع مبلغ 4 ملايين جنيه مصري كي لا تُسجن في مصر، مؤكدةً أنها تعرضت لعملية نصب واحتيال من جانب سيدة مصرية.

وقالت الممثلة السورية خلال استضافتها في برنامج “كتاب الشهرة”: “القضاء المصري عادل، والقضية بدأت مع إنسانة مصرية دخلت حياتي وكانت بالنسبة لي بمثابة أمي، أول ما جئت مصر تعرّفت عليها، ووثقت فيها ثقة عمياء، وعرضت عليّ أن تصبح مديرة أعمالي، وبعد فترة من الثقة كانت تعرف أنني وقّعت شيك على بياض لإنهاء الأعمال في المنزل، وأنا كنت مسافرة خارج مصر من أجل التصوير فطلبت مني أن أكتب شيك على بياض، ولما سافرت زوّرت شيك واحد وكتبت فيه 4 ملايين جنيه”.

وأضافت: “أنا شكّكت حينها في عاملة المنزل وأوقفتها عن العمل، ولم أشك أبداً بتلك المرأة، لكن بعد فترة حدث بيننا خلاف، وعرفت بعدها أنها باعت الأرض بمبلغ مختلف، وقدّمتُ الشيك الى النيابة العامة”.

وأردفت طافش بالقول: “عندما نثق بالأشخاص يجب ألا تكون ثقتنا عمياء، لأن بعض الأشخاص يخدعونك، وأنا كنت ضحية الثقة التي لم تكن في محلها، واضطررت لدفع المال لأنني أنا الموقّعة على الشيك، رغم أن تلك المرأة زوّرت الرقم، وانتهت القضية وبالتأكيد أنا على حق ولن أسامحها على فعلتها، لكن القانون لا يحمي المغفّلين”.

كما أكدت نسرين طافش أنها استفادت من الأزمة الصعبة التي مرت بها، قائلةً: “رب العالمين قاللي ما أثق في حد ثقة عمياء”.

كذلك علّقت الفنانة العربية على إمكانية ارتدائها الحجاب، مشيرةً إلى أن كثيرات من صديقاتها المقرّبات محجّبات ويدعونها دائماً لارتداء الحجاب، بحيث يؤكدن لها أنها ستبدو أجمل به، لافتةً إلى أنها لا تفكر حالياً بالأمر، لكن والدتها محجّبة، وسبق أن ارتدت شقيقتها الحجاب ثم خلعته بحيث لم تعد مقتنعة به.