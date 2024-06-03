في لوحة فنية رياضية كبيرة.. حسين الجسمي يحتفل بفوز نادي الوصل الإماراتي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بحضور سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أحيا النجم الإماراتي حسين الجسمي إحتفالية نادي الوصل لكرة القدم في استاد زعبيل في

دبي، وسط حضور جماهيري كبير ملأ أرجاء مدرجات استاد زعبيل الرياضي في دبي،

وبمناسبة فوز النادي بثنائية الكأس والدوري في موسم 2023-2024، قدم “الجسمي” أغنيتين جديدتين سجلهما خصيصاً لهذه المناسبة الكبيرة التي حقق فيها نادي الوصل لكرة القدم كأس رئيس الدولة وبطولة دوري أدنوك للمحترفين.

وأعرب الفنان حسين الجسمي عن سعادته وفخره بمشاركته دائماً في المناسبات الوطنية، قائلاً: “أتشرف دائماً بالحضور والمشاركة في أي محفل إماراتي، واليوم الوصل يمثل الإمارات، وأبارك لهم هذا الإنجاز التاريخي”، وأضاف: “أنا حاضر دائماً للإحتفال والمشاركة لأي فريق يمثل الدولة لأن هذه الإنجازات هي فرحة للشعب الإماراتي كافة”.

وكان الجسمي قد قدم فقرته الغنائية بعد انتهاء مراسم تتويج لاعبي نادي الوصل مباشرةً، وأشعل حماس الجمهور في المدرجات بأغنية “الوصل وصلنا” من كلمات أحمد المري وألحان عادل فرحان، أتبعها بالأغنية التالية التي حملت عنوان “قد التحدي

(وصلاوي)” من كلمات أحمد المري وألحان فايز السعيد.

وكانت لمشاركة حسين الجسمي في هذه الإحتفالية أثراً كبيراً على الحضور الذي لم يتوقف عن ترديد كلمات الأغنيتين خلال غنائه، راسماً معهم لوحة رياضية احتفالية كبيرة، تبعتها دخول لاعبي الوصل والكادر الإداري للنادي الى المسرح ومعهم درع بطولة الدوري لإلتقاط الصور التذكارية.