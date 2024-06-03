شكرا لقرائتكم خبر عن محاربة الوحدة وقيمة الأصدقاء.. تعرف على رسائل مسلسل دواعى السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم منصة watch it ، دائما أعمال مختلفة و إنسانية تمس الجمهور وتصل لهم بكل سهولة، وتقدم القضية بشكل مميز في أعمالها الأصلية وأحدث أعمال المنصة مسلسل دواعى السفر الذى يقدم عدد من الرسائل المهمة و منها كيفية محاربه الاكتئاب و الوحدة، والتعرف على أنواع الوحدة وكيف كل شخص يتعامل معها، و قيمة الأصدقاء في حياتنا، وتأثير الفرصة الثانية على حياتنا، وأهمية التمسك بأحلامنا لآخر لحظة.

دواعى السفر مكون من 10 حلقات، ويعرض حلقتان كل يوم أربعاء ومن بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف وإخراج محمد ناير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى السفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.