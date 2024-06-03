فن ومشاهير

هبوط إيرادات فيلم بنقدر ظروفك بشباك التذاكر

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ياسر رشاد - القاهرة - حصد فيلم بنقدر ظروفك، بطولة أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، مي سليم، منذ طرحه، إيرادات متوسطة، محققًا 424 ألفًا 607 جنيهًا في شباك تذاكر دور العرض السينمائي.


انطلق عرض فيلم بنقدر ظروفك، الخميس قبل الماضي بجميع سينمات المملكة العربية ، بطولة النجم أحمد الفيشاوي والفنانة مي سليم.

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 فيلم بنقدر ظروفك 

قصة فيلم بنقدر ظروفك

تدور أحداث فيلم بنقدر ظروفك في إطار من الكوميديا والرومانسية، يعيش حسن وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار والاحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية.

أبطال فيلم بنقدر ظروفك

فيلم بنقدر ظروفك يشارك في بطولته كل من: أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم.

 

كانت آخر أعمال أحمد الفيشاوي، فيلم "عادل مش عادل" وشاركه البطولة كل من: شيرى عادل، محمود البزاوى، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبوسريع، ومن تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري.

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فيلم بنقدر ظروفك

قصة فيلم عادل مش عادل

يجسد أحمد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامى يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي طوال الفيلم.

على صعيد آخر، كانت آخر أعمال أحمد الفيشاوي فيلم "رهبة – مصنع الكراسي" والذي تدور أحداثه حول سيد يعيش رهبة في إحدى الأحياء الشعبية، ويفرض قبضته وسيطرته على المنطقة مستغلًا ذكاؤه وشجاعته، ولكن حينما يتعرض إلى حادث أليم؛ سرعان ما تتغير أحواله تمامًا.

ويشارك فى بطولة فيلم "رهبة – مصنع الكراسي"، نسرين أمين، ثراء جبيل، سما إبراهيم، الفنان السعودى محمد القس، محمود البزاوى، مصطفى غريب، عبد الرحمن ظاظا، وياسر الطوبجى وأحمد رمزى، من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبد الرازق.


كما شاركت في مسلسل" سر إلهي" بجانب النجمة روجينا كلا من: أحمد مجدي، رنا رئيس، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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