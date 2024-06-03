"أتمنى تكون راضي عني".. محمد محمود عبدالعزيز يحيي ذكرى ميلاد والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أحياء الفنان محمد محمود عبدالعزيز، ذكرى ميلاده والده النجم الراحل محمود عبدالعزيز، بعرض صورة من كواليس تصوير مسلسل "رأس الغول".

وكتب "محمد عبدالعزيز"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بكرة إن شاء الله ٤ يونيو وده يوم بالنسبالى طول عمرة مهم وهيفضل مهم لأنه يوم عيد ميلاد أبويا، اللي بالنسبة لي إبني وأخويا وصاحبي وضهري وسندي".

وأضاف: "أولاً كل سنة وحضرتك طيب وبخير وفي أحسن حال، وزي عاداتنا لازم أكون أول واحد يبوس ايدك وراسك وأخد الحضن التمام، ثانياً أنا احساسي بالاشتياق بقى أكبر وأعمق بكتير من كلمة واحشني لدرجة إنى مبقتش لاقي كلمة توصف اللى جوايا لحضرتك".

وأتم: "ثالثاً أتمنى إن الهدايا بتاعتى تكون بتوصل وبتعجب حضرتك وتكون راضي عني، (أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا)".

وشارك محمد محمود عبدالعزيز في بطولة مسلسل "إمبراطورية ميم"، الذي عرض في دراما رمضان 2024، رفقة العديد النجوم والفنانين، أبرزهم: خالد النبوي، محمود حافظ، هاجر السراج، نور النبوي، مايان السيد، حلا شيحة، نشوى مصطفى، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، وضيفة الشرف سلاف فواخرجي.

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