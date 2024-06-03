"فنانة فقدت 50 كيلو".. نجمات فقدن أوزانهن وصدمن الجمهور بالنحافة (صور قبل وبعد)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تحرص نجمات الفن على إنقاص أوزانهن، والظهور بجسم رشيق، وشهدت الفترة الأخيرة حرص عدد كبير منهن على التخلص من الوزن الزائد، واتباع نظام غذائي قاسي، أو الخضوع لعملية تكميم المعدة وعمليات أخرى، وتغيرت ملامحهن بصورة كبيرة.

وإليكم صور فنانات قبل وبعد فقدانهن الوزن في الفترة الماضية:

شيماء سيف

ظهرت الفنانة شيماء سيف لجمهورها بأحد المناسبات الاجتماعية بعد فقدانها الكثير من الوزن، وحلت ضيفة على برنامج "كلام الناس" تقديم الإعلامية ياسمين عز، وكشفت عن نجاح عملية خضعت لها خلال الفترة الماضية، وفقدت بسببها ما يقرب من 50 كيلو من وزنها.

هنادي مهنا

تصدرت الفنانة هنادي مهنا محرك البحث جوجل إلى جانب العديد من منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قامت بنشر صور لها عبر حساباتها الرسمية على "السوشيال ميديا" ظهرت خلالها بعد فقدانها الكثير من الوزن أثناء تواجدها في لبنان.

وخسرت "هنادي" ما يقرب من 30 كيلو من وزنها في ثلاثة أشهر فقط، واعتقد كثيرون من متابعيها خضوعها لعملية تكميم المعدة، ولكنها كشفت عن خضوعها لنظام غذائي قاسي لمدة 3 أشهر امتنعت خلالها عن تناول العديد من الوجبات منها الأرز والمكرونة والعيش.

مها أحمد

الفنانة مها أحمد فقدت أيضا 50 كيلو من وزنها، وكشفت "مها" أنها قاطعت عدد من أصناف الطعام التي كانت سببًا في زيادة وزنها منها النشويات والسكريات، وعدم تناولها الأرز والمكرونة والخبز والسكر لأكثر من عام وهو ما تسبب في خسارة وزنها في وقت قياسي بعدما عانت لسنوات من زيادة كبيرة في الوزن.

أيتن عامر

بدأت الفنانة أيتن عامر رحلة فقدانها للوزن بعد ولادة نجلها "يوسف" عام 2018، وقامت بمشاركة متابعيها وجمهورها صور من فقدان الكثير من الوزن عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكشفت عن اتباعها لرجيم قاسي مع أحد الأطباء المتخصصين في التغذية ونجحت في إنقاص الكثير من وزنها في وقت قياسي.

سمية الخشاب

عانت الفنانة سمية الخشاب من زيادة في الوزن بسبب تناولها جرعات من الكورتيزون وهو ما جعلها تظهر بزيادة ملحوظة في الوزن بسبب تعرضها لمشكلة صحية، إلا أن بعد أزمتها خضعت لحمية غذائية خاصة فقدت من خلالها الكثير من الوزن.

مي كساب

خضعت الفنانة مي كساب لعملية تكميم المعدة بعد معاناة لسنوات من زيادة مفرطة في الوزن، وكان من المفترض أن تخضع لعملية "الكبسولة الذكية" ولكن رفض الطبيب المتابع لحالتها هذه الفكرة بسبب وجود فتق كبير في الحجاب الحاجز وأن عملية تكميم المعدة هي الأنسب بالنسبة وبالفعل ظهرت "مي" مؤخرًا بعد فقدانها الكثير من الوزن في وقت قصير.

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