طرح ملصقات دعائية جديدة لأبطال "أهل الكهف" قبل عرضه في عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل الشركة المنتجة لفيلم "أهل الكهف" الكشف عن ملصقات دعائية جديدة لأبطال الفيلم ترويجًا واستعدادًا لعرضه ضمن أفلام موسم عيد الأضحى.

وظهر أبطال الفيلم وهم يجسدون شخصياتهم الخيالية حيث تدور أحداث الفيلم في إطار خيالي حول ثلاثة من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون، يجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعًا قويًا مع الزمن.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية، وهم الفنان خالد النبوي، الفنانة غادة عادل، الفنان محمد ممدوح، الفنان محمد فراج، الفنان بيومي فؤاد، والفيلم مقتبس عن مسرحية الأديب الراحل توفيق الحكيم، وقام بمعالجتها لشاشة السينما السيناريست أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

وتعرض فيلم "أهل الكهف" لتأجيل قرابة العامين بسبب مشاكل إنتاجية أدت إلى إيقاف التصوير، إلى أن تم استئناف التصوير في شهر يونيو عام 2023، وتم تصوير المشاهد الخارجية بعدد من الدول العربية منها المغرب.

ويشهد موسم أفلام عيد الأضحى منافسة شرسة بين عدد من الأفلام وسط مشاركة عدد من ألمع النجوم وهم فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" بطولة الفنان أحمد عز، فيلم "اللعب مع العيال" بطولة الفنان أحمد فهمي، فيلم "عصابة الماكس" بطولة الفنان أحمد فهمي.

اقرأ أيضا:

آخرهن جميلة عوض.. جميلات الفن في قفص الزوجية والخطوبة - صور

بعد 11 شهرا.. تطورات الحالة الصحية لـ إيمان البحر درويش (خاص)