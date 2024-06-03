هشام خرما يطلق "Waiting for The Sun" بعد تصويره في أهرامات الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أطلق المؤلف الموسيقي هشام خرما فيديو موسيقي بعنوان Waiting for The Sun والذي تم تصويره بأهرامات الجيزة، وهي ثاني أغنية ضمن مشروعه الموسيقي الذي بحتفي بمعالم مصر السياحية من خلال إطلاق مقاطع موسيقية وتصوير فيديو يكشفان الجمال والتاريخ في هذا المكان.

ويضم الفيديو الموسيقي Waiting for The Sun موسيقى معزوفة على آلة الدودوك الآرمنية، بالتعاون مع العازف التركي علي فاربودنيا، كما كشف الفيديو زوايا مختلفة وجديدة من أهرامات الجيزة، ليبدأ من بوابة هرم منكاورع ويرصد عظمة البناء والتشييد.

ويعتبر مشروع هشام خرما هو بداية لمزج الموسيقى بالسياحة، وتسليط الضوء ليس فقط على معالم مصر السياحية، ولكن أيضًا على المعالم السياحية العالمية، وكانت أغنية نروح لبعيد، هي أولى الأغاني التي بدأ بها مشروعه من الجونة.