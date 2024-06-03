خالد تاج يطرح "شهم ابن شهم" بمشاركة مدحت صالح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

طرح مطرب الراب خالد تاج الدين أغنيته الجديدة والتي يقدمها على طريقة الدويو مع النجم الكبير مدحت صالح، وتحمل اسم "شهم ابن شهم"، وهي أغنية من كلمات وألحان خالد تاج، وميكس وماستر إسلام زكي، وتسجيل صوت أسامة كمال، وإخراج أيمن نور.

شهم ابن شهم هي الأغنية التاسعة لمطرب الراب والشاعر خالد تاج الدين في عالم الراب، إذ طرح من قبل عدة أغان، كان أخرهم "يابا قشطة" و"الفيل".

وتقول أغنية شهم ابن شهم في مطلعها: شهم ابن شهم، ياللي مالكوش في الشهامة سهم، بطولاتكوا أحلام ووهم، صفر كبير تمامكم كلام أخصام كاوتش، سيرتي تحضر حتى لو مجتش، قادر بس مفترتش، أنتوا اتفه من الانتقام، أنا لو سامحت محدش يجي عندي لو سمحت.

وسبق وتعاون خالد تاج الدين على مستوى الشعر الغنائي مؤخرًا مع النجم بهاء سلطان في أغنية "العمر كله" وأغنية "ويعشموك يا صاحبي" للمطربة نورا، وأغنية "نص عمري" مع المطرب جورج وسوف، ومن المقرر أن يتعاون قريبًا في أغاني جديدة مع النجم محمد حماقي والنجم حسين الجسمي.

وتجمع "شهم ابن شهم" خالد تاج الدين بمدحت صالح لأول مرة كمطرب، بخلاف اجتماعهما من قبل في أغنية "اللجنة الشعبية"، التي غناها صالح وكانت من كلمات تاج الدين، وكذلك الأغنية الوطنية "منصورين".