أول فنان في التاريخ.. محمد رمضان يحتفل بـ إحيائه حفل نهائي دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

عبر الفنان محمد رمضان عن سعادته بعد إحياء حفل نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي أقيم على ملعب ستاد القاهرة بين فريقي الأهلي والترجي التونسي.

ونشر محمد رمضان، مجموعة من الصور مع وزير الرياضة أشرف صبحي، ورئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبيه، عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام"، وكتب: "تشرفت كأول فنان في التاريخ يحيي حفل نهائي أبطال إفريقيا".

وأضاف: "شكرا للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وشكرا للسيد باتريس موتسيبيه رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وتشرفت بالتعرف على السيدة هيرو جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر، والسفير التونسي السيد محمد بن يوسف".

يذكر أن، محمد رمضان قدم مؤخرا فقرة غنائية قبل مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي التي أقيمت باستاد القاهرة وفاز فيها الفريق الأحمر بهدف دون رد وتوج بطلا لهذه النسخة من البطولة.

اقرأ أيضا..

إيرادات الأحد.. "فاصل من اللحظات اللذيذة" الثالث و"تاني تاني" بالمركز الخامس