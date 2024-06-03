نانسي عجرم تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها على "انستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

خطفت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، الأنظار إليها عبر السوشيال ميديا بإطلالة رائعة في أحدث ظهور لها.

ونشرت "نانسي" مجموعة من الصور، عبر حسابها على موقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية فستان باللون الذهبي اللامع، أبرز رشاقتها وجمالها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور على إطلالتها، كالتالي: "حضرة الجمال"، "روح جميلة مليئة بالإلهام"، "ما حدا يتصور من بعدك، التصوير إلك وبس"، "ملكة البوب جمالك"، "حبيبتي أحلى من القمر".

وتستعد المغنية اللبنانية نانسي عجرم لطرح أحدث أغانية في الصيف، بالتعاون مع الملحن محمد رحيم.

يذكر أن، نانسي عجرم أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًا في تورنتو- كندا بشهر مارس الماضي، وشهد الحفل حضور جماهيري ضخم تحت شعار "كامل العدد"، وقامت بتوجيه الشكر لجمهورها بعد انتهاء الحفل، حيث نشرت مقطع فيديو من الكواليس عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وعلقت: "شكرًا على الحب تورنتو".

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