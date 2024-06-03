بالصور.. ياسمين صبري تتألق بفستان صيفي في موناكو الفرنسية والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها ومتابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، خلال تواجدها في مدينة موناكو الفرنسية.

ونشرت "ياسمين" صورًا عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، مرتدية فستان أحمر قصير، خطفت به الأنظار، وكتبت: "أنا أحلم".

وتفاعل الجمهور مع إطلالة ياسمين صبري، وجاءت بعض التعليقات، كالتالي: "أناقه وجمال"، "صور تجنن وأنتي أحلى شي فيها"، " مش قد الجمال والحلاوة دي كلها"، "محظوظ الحلم حبيبتي"، "قمر يا ياسمين ما شاء الله عليكي".

وكان السبب وراء تواجد "ياسمين صبري" في موناكو هو حضورها فعاليات أحد سباقات سيارات الـ "فورمولا 1".

آخر مشاركات "ياسمين صبري" كانت في مسلسل "رحيل" الذي عرض بموسم دراما رمضان 2024.

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