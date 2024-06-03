شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم متوسط لـ فيلم The Fall Guy بعد شهر من عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فيلم The Fall Guy على تقييم وصل إلى 81% من قبل 339 ناقد عالمى، و 86% من قبل أكثر من 1000 مشاهد معتمد من خلال موقع التقييمات Rotten Tomatoes، منذ طرحه يوم 3 مايو الماضى، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures، ووصلت مدته إلى ساعتين و16 دقيقة

يدور فيلم The Fall Guy حول مؤدى حركات خطرة، stuntman، ومثل أي شخص في مجتمع الأعمال المثيرة، يتم تفجيره، وإطلاق النار عليه، وتحطيمه، وإلقائه عبر النوافذ، وإسقاطه من أعلى المرتفعات، كل ذلك من أجل الترفيه.

ولكن بعد تعرضه لحادث كاد أن ينهي حياته المهنية، يتعين على هذا البطل من الطبقة العاملة تعقب نجم سينمائي مفقود، وحل مؤامرة، ومحاولة استعادة حب حياته بينما لا يزال يقوم بعمله اليومي.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم The Fall Guy ، أضاف 25.4 مليون دولار ليصبح المجموع الإجمالي 36.9 مليون دولار في شباك التذاكر الدولي، خلال 96 ساعة من العرض في صالات السينما العالمية حيث إن الفيلم كلف ميزانية تخطت 130 مليون دولار.

وسبق أن شارك النجم العالمى رايان جوسلينج في حفل توزيع جوائز الأوسكار الماضي، بالإضافة إلى مشاركته في فيلم Barbie الذي تدور أحداثه فى قالب من الكوميديا، حيث شوهدت باربى "مارجو" وهى تستمتع مع ريان كين فى عالم حقيقى مستوحى من عالم باربى - يطلق عليه اسم باربى لاند - حيث توجد العديد من المواقف للدمى الشهيرة، ومن بطولة مارجو روبى وريان جوسلينج فى دور باربى وكين على التوالي.