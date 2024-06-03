فن ومشاهير

طرح بوسترات فيلم أهل الكهف وعرضه بالسينمات 12 يونيو

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القاهرة - سامية سيد - كشف صناع فيلم "أهل الكهف" والذ يضم مجموعة كبيرة من النجوم عن طرح العمل بدور عرض السينما في مصر يوم 12 يونيو الجارى، لينافس في موسم عيد الأضحى، وكشفت الشركة المنتجة عن البوسترات الفردية لأبطال العمل.

فيلم "أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

فيلم اهل الكهف مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عاما من النوم، وهم الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قمطير".

يعود الثلاثة إلى المملكة ويصطدموا بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارا للموت.

محمد ممدوح
محمد ممدوح

 

 

احمد عيد
احمد عيد

 

 

محمد فراج
محمد فراج

 

 

غادة عادل
غادة عادل

 

 

ريم مصطفي
ريم مصطفي

 

 

اهل الكهف
اهل الكهف

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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