شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة أبطال مسلسل "برغم القانون" أمام إيمان العاصى والتصوير السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى القائمون على مسلسل برغم القانون للنجمة إيمان العاصى من التعاقد مع الفنانين المشاركين في بطولة العمل، وفى نفس الوقت يوصل الفنانين إجراء بروفات الترابيزة وذلك تمهيداً لبدء تصوير أول المشاهد يوم السبت المقبل، على أن يعرض على شاشات المتحدة خلال الأوف سيزون.

مسلسل برغم القانون يشارك في بطولته إلى جانب إيمان العاصى كلاً من: هاني عادل، محمد القس، حمزة العيلى، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، ياسر عزت، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

مسلسل برغم القانون يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجمة إيمان العاصى في الدراما التليفزيونية، وذلك بعد النجاحات البارزة التي حققتها خلال السنوات الماضية، آخرها مسلسل "جعفر العمدة" مع محمد رمضان والذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضي، حيث تألقت بشخصية دلال التي جسدتها في المسلسل وسجلت إسمها كواحدة من أبرز نجمات موسم رمضان 2023.

"جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.