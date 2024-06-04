بعد سلسلة من التأجيلات.. فيلم أهل الكهف أمام الجمهور العربي في عيد الأضحى

ياسر رشاد - القاهرة - وأخيرًا طُرحت البوسترات الرسمية للفيلم المنتظر “أهل الكهف”، استعدادًا لعرضه في موسم عيد الأضحى السينمائي في مصر وعدد من الدول العربية.

تدور أحداث فيلم أهل الكهف، حول 3 أشخاص يستيقظون من النوم بعد مرور 3 قرون، ليجدون أنفسهم في عالم مختلف من جميع النواحي ويحاولون التأقلم مع هذا الوضع ومواجهة الصراع النفسي الداخلي الذين يواجهوه جراء تلك التغييرات.

يضم فيلم أهل الكهف عدد كبير من نجوم السينما ، ومنهم أبرزهم:خالد النبوي، غ غادة عادل، عبد الرحمن أبو زهرة، مصطفى فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم، فتحي عبد الوهاب، ريم مصطفى، هاجر أحمد، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.

تعرض فيلم أهل الكهف لعدد من الأزمات الانتاجية والتأجيلات ، والتوقف لأكثر من مرة بسبب انتقال الفيلم من منتج إلى منتج آخر

فيلم "أهل الكهف" بدأ تصويره في ديسمبر 2020، قبل توقفه بسبب مشاكل إنتاجية، إلى جانب النزاع القضائي الذي اشتعل بين المنتج محمد الرشيدي، وشريكه المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور، قبل تنازل الأول عن القضايا التي أقامها ضد شريكه السابق، مقابل حصوله على حقوق إنتاج الفيلم.

فيلم أهل الكهف، مأخوذ عن رواية مسرحية من روائع الكبير توفيق الحكيم من أربع فصول ، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم، وهم الوزيران «مشلينيا» و«مرنوش» الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم «يمليخا» وكلبه «قمطير».