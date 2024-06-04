رغم أزمته الأخيرة.. عصام صاصا يروج لحفله المقبل في الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

يستعد مؤدي المهرجانات عصام صاصا لإحياء حفله المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة، واستئناف نشاطه الفني بعد الأزمة الأخيرة التي مر بها، والتسبب في دهس شخص أعلى الطريق الدائري.

ونشر عصام صاصا فيديو يروج من خلاله للحفل عبر ستوري حسابه بموقع "انستجرام"، وكتب: "يوم السبت اللي جاي في the show".

ويواجه مؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا، تهمة القتل الخطأ، بسبب دهس شاب اعلى الطريق الدائري بالطالبية.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على عصام صاصا، وذلك بتهمة دهس شخص أعلى الطريق الدائري في منطقة المنيب، إذ تم نقل الجثة إلى المشرحة وتحرير المحضر اللازم بالحادث وإسناد التحقيقات لجهات التحقيق المختصة.

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