بإطلالة غير تقليدية.. كنزي عمرو دياب تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرصت كنزي ابنة المطرب عمرو دياب على مشاركة متابعيها صورة جديدة من أحدث ظهور لها.

ونشرت "كنزي" صورة "ستوري" عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، مرتدية ملابس غريبة وغير تقليدية.

يذكر أن، كنزي هي ابنة المطرب عمرو دياب من زوجته السابقة زينة عاشور.

على جانب آخر، دعت جنى عمرو دياب شقيقة كنزي، إلى مقاطعة بعض الشركات العالمية، بسبب دعمهم للكيان الإسرائيلي، كنوع من الدعم لقطاع غزة الذي يتعرض للحرب.

ونشرت جنى ستوري عبر حسابها الشخصي على منصة "X" تضم أسماء الكثير من الشركات التي تدعو لمقاطعتها جميعًا، من بينها إحدى شركات المشروبات الغازية، التي شارك والدها عمرو دياب في حملة إعلانية لها الأيام الماضية.

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