"قفشة نسر جريح".. الحلفاوي: هل نوسع الجرح أم نضمده بالمحبة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وجه الفنان نبيل الحلفاوي رسالة للاعب النادي الأهلي محمد مجدي قفشة بعد عدد من التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها خلال استضافته ببرنامج "الكورة مع فايق" تقديم الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق ويعرض على قناة "MBC Masr 2".

ونشر "الحلفاوي" تعليقه على الحلقة عبر حسابه الرسمي على "X" وقال: "كل ما يحتاجه ألا تكون جائزته الوحيدة عن القاضية ممكن، قد تكون هي درة التاج في مسيرته حتى الآن والتي أنقذتنا من صداع كان ليستمر جيلا كاملا، ولكن قفشة يفتقد ما هو أهم، يفتقد تقدير قيمته الحقيقية كلاعب بنزوله يتغير شكل الملعب، يربط ما تفكك، يظبط الإيقاع يقرب الخطوط، يوزع الهدايا بتمريراته المتقنة".

واستكمل: "ليس من مصلحة قلعتك الحمراء أن تخسر قفشة ولكنها بالتأكيد من مصلحة منافسيك، قفشة يشعر وكأنما عدسة محدبة هائلة قد جمعت كل إشعاعاته قبل وبعد نهائي القرن وركزتها في بؤرة القاضية ممكن، وقيل له بعدها هذا يكفيك، المرارة التي يشعر بها مقترنة بطغيان فطرته جعلته أسوأ من يمكن أن يتحدث على الهواء، ولكن هذا لا يبرر القسوة بدلا من الدعم".

وأنهى تعليقه: "قفشة الآن نسر جريح فهل نوسع الجرح أم نضمده بالمحبة والاحتضان حتى يواصل التحليق والقاضيات الأخرى إن شاء الله".

وتحدث "قفشة" بالبرنامج عن أن هدفه في نهائي أفريقيا عام 2020 أمام نادي الزمالك ظلمه كثيرًا، وأن الجمهور يقتصر مشواره الرياضي بهذا الهدف، وعن تحقيقه العديد من البطولات مع النادي الأهلي خلال 5 سنوات فقط من انضمامه لصفوف القلعة الحمراء.

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على مباريات كرة القدم بشكل عام وعلى مباريات النادي الأهلي والمنتخب المصري بشكل خاص نظراً لانتمائه الكروي للنادي الأهلي.

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