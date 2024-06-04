مصطفى بسيط ينتهي من تصوير فيلم "عصابة الماكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انتهى الفنان مصطفى بسيط من تصوير دوره بفيلم "عصابة الماكس" والذي تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا حول "الماكس" زعيم العصابة، ويقدم دوره الفنان أحمد فهمي، ويلعب مصطفى بسيط دور زناتي.

ويعد فيلم "عصابة الماكس" هو التعاون الثاني بين بسيط وأحمد فهمي بالسينما بعد فيلم "مستر إكس" الذي تم عرضه موسم عيد الأضحى 2023.

فيلم "عصابة الماكس" بطولة أحمد فهمي، لبلبة، روبي، أوس أوس، مصطفى بسيط، حاتم صلاح، محمد لطفي، وأحمد فهيم، وعدد من ضيوف الشرف، منهم: أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبدالخالق وعمرو كمال.

شارك مصطفى بسيط بالعديد من الأعمال الفنية خلال مسيرته، مثل: "عفاريت عدلي علام" بطولة "الزعيم" عادل إمام، "الكبير أوي" مع النجم أحمد مكي، فيلم "مستر إكس" مع النجم أحمد فهمي، "لمعي القط" مع النجم محمد إمام، "أبو عمر المصري"، "هروب اضطراري" مع النجم أحمد السقا.