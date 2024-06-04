شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجدد مسلسل Emily in Paris لموسم خامس بعد مزاد على حضور التصوير؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم حفل لـ مؤسسة amfAR خلال مهرجان كان السينمائي الذى أقيم الشهر الماشى، والذي يجمع من خلاله الأموال للبحث في القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وخلال الحفل ظهرت عارضة الأزياء ويني هارلو والممثلة العالمية باريس جاكسون على خشبة المسرح لبيع دور غير معلن عنه في الموسم الخامس من مسلسل Emily in Paris الذى يطرح على منصة نيتفلكس.

وحصل الفائز بالمزاد على 250 ألف يورو للظهور في الموسم الجديد من Emily in Paris بالإضافة إلى فرصة حضور العرض الأول للموسم الرابع في لوس أنجلوس.

وأكدت هارلو وجاكسون إنه من المقرر أن يبدأ تصوير الموسم الخامس من المسلسل الشهير في منتصف عام 2025.

ألا انه وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety"، لم تعلن المنصة عن تجديد مسلسل Emily in Paris لـ موسم خامس بعد، ولكن وفقًا لموقع مزادات amfAR الرسمي، جاء الدور بإذن من دارين ستار، مؤلف المسلسل.

ومن ثم تم تحديث الخبر على موقع المزادات ليشير إلى أن الفائز "ستتاح له الفرصة لقضاء يوم في باريس أثناء التصوير، في حال تجديد مسلسل Emily in Paris لـ موسم الخامس.