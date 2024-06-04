رد فعل براد بيت بعد تقديم ابنته شيلوه طلبا لإسقاط اسمه

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الممثل العالمي براد بيت، عن انزعاجه من تقديم ابنته شيلوه بطلب رسمي، لإسقاط اسمه من أورقها الرسمية.

ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تتقدم بطلب لاسقاط اسم والدها

وقدمت شيلوه ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت طلبها الرسمي لإسقاط اسم والدها براد بيت من أوراقها الرسمية، منذ حوالي أسبوع حسبما ذكرت مجلة Pepole.

وقالت مصادر مقربة من براد بيت حسبما ذكرت مجلة Pepole: إنه مدرك ومنزعج لأن ابنته شيلوه أسقطت اسمه الأخير، ولأنه فقد أطفاله فهذا ليس بالأمر السهل بالنسبة لبراد بيت، إنه يحب أطفاله ويفتقدهم إنه أمر محزن للغاية.

وأضاف المصدر: براد بيت لم يشعر بسعادة في حياته، أكبر مما شعر به عندما ولدت ابنته شيلوه.

معركة قضائية بين أنجلينا جولي وبراد بيت

ومن سياق اخر، يخوض الممثلان العالميان أنجلينا جولي وبراد بيت معركة قضائية منذ فترة، حول طلاقهما وقضايا حضانة الأطفال وهذا الطلب من ابنتها شيلوه يرجح ربح جانب أنجلينا جولي أمام القضاء.

أحمد كمال يكشف تفاصيل تعرضه للسرقة في فرنسا

كما كشف الفنان أحمد كمال، سبب عودته قبل عرض فيلمه شرق 12 في مهرجان كان، وهو الفيلم الذي اختير ضمن مسابقة أسبوع المخرجين في مهرجان كان السينمائي، رغم وصوله المهرجان.

وعبر أحمد كمال ؛ إنه تعرض للسرقة في أثناء وجوده في مهرجان كان السينمائي الدولي بـ دورته الـ 77، مؤكد أن المسروقات لم تعد إليه حتى الآن، مشيرا إلى أنه فور وصوله إلى فرنسا تعرض لحادث سرقة في مدينة نيس التي تسبق كان بمسافات قليلة، موضحا أنه تم سرقته وهو في أحد محطات القطار، مضيفا: منتشرة أوي السرقة وحصل نشل من غير ما أحس، بعد ما عملوا عليا تمثيلية.

وبسبب هذه السرقة، لم يعرض أحمد كمال عرض فيلمه شرق 12 ضمن فعاليات مهرجان كان، الذي اختير ضمن مسابقة أسبوع المخرجين في مهرجان كان السينمائي، مؤكدا أن السرقة منعته من الحضور، وعاد بعدها إلى مصر.

وكانت آخر أعمال أحمد كمال مسلسل كامل العدد، وشارك مجموعة به من الفنانين، أبرزهم: الفنانة دينا الشربيني، شريف سلامة، بدرة، إسعاد يونس، تميم عبده، جيهان الشماشرجي وإسعاد يونس، ميمي جمال، أحمد كمال، ألفت إمام، صدقي صخر، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، جيسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان.