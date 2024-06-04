"تعرض للسرقة".. أحمد كمال يكشف سبب عدم حضوره فيلم "شرق 12" في "كان السينمائي"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حل الفنان أحمد كمال ضيفًا على برنامج "مع خيري" تقديم الإعلامي خيري رمضان ويعرض على قناة "المحور".

وتحدث "كمال" عن مشاركته بفيلم "شرق 12" الذي عرض مؤخرًا في مهرجان كان السينمائي الدولي والسبب وراء عدم حضوره العرض العالمي للفيلم، كما تحدث عن الكفاءات البشرية في السينما، وعن علاقته بنجوم الوسط الفني، إلى جانب العديد من الكواليس والتفاصيل الخاصة بحياته الشخصية.

وعن عدم تواجده في العرض الأول لفيلم "شرق 12" في مهرجان كان قال: "وصلت كان بس قبل ما أوصل كان كنت اتنشلت في مدينة نيس في محطة القطر، وكنت في وسط مجموعة من الصحفيات وفيه تمثيلية اتعملت علينا كلنا والوحيد اللي سرقوا منه الفلوس، والحسبة ساعتها باظت خالص والمود العام باظ كمان، فقررت أرجع والوحيد اللي قابلته في مهرجان كان، كان طارق الشناوي وقالي انت اتحسدت، وانا دايمًا بمشي ورا إحساسي وقولت لو كملت هستريح ولا مش هستريح لقيت نفسي مش هستريح، وفي صحفية جميلة مروة أبو عيش وقفت جمبي وكملت معايا حاجات كان لازم ادفعها".

واستكمل: "والصحفيات المصريات ما شاء الله معرفهمش وأول مرة أقابلهم في حياتي، لكن وقفوا جمبي وقفة جميلة، وده موقف أسجله للصحافة المصرية، ووقفوا معايا نفسيًا وماديًا لغاية ما قدرت ألم الموضوع والحسبة باظت، وبذلنا مجهود كبير عشان الفيزا، والفكرة اننا كنا عايزين نلحق المهرجان واخدناها في الاخر بعد مجهود كبير، والفيلم كان مشاركته مهمة في مهرجان كان، لكن دايمًا بسأل نفسي احنا ليه بنسعى لاعتراف الغرب بينا، ولا أقلل من وجود أي فيلم مصري خارج مصر".

وأضاف: "أنا عشت في إيطاليا 4 سنين وسافرت أمريكا، شفت أوروبا وهي بسيطة جدًا بعد غياب 20 سنة واتخضيت من اللي شوفته".

فيلم "شرق 12" عُرض ضمن برنامج "نصف شهر المخرجين"، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا السوداء في عالم مغلق خارج الزمن، حيث يتم تسليط الضوء على حب السلطة والسيطرة على الاخرين، وتأثير فقدان الأم منذ الصغر، ويشارك ببطولته الفنانة منحة البطراوي، الفنانة فايزة شامة، الفنان عمر رزيق، تأليف وإخراج هالة القوصي.

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